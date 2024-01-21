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Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi Antalya'da Toplandı - Son Dakika
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Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi Antalya'da Toplandı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasının jürisi Antalya'da bir araya geldi. Bu yıl 10 farklı kategoride 6 binin üzerinde fotoğraf başvuru yapıldı. Jüri, binlerce fotoğraf arasından en iyi olanları seçmek için 3 gün boyunca değerlendirme yaptı. Ödül kazanan eserler, TBMM'de düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

21.01.2024 - 16:08,
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TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları'nın jürisi Antalya'da toplandı.

40'ıncı yılı kutlayan TFMD tarafından 39'uncu kez düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları'na bu yıl 10 farklı kategoride 6 binin üzerinde fotoğrafla başvuru yapıldı. En iyi fotoğrafları seçecek jürinin, binlerce fotoğraf arasından yaptığı değerlendirme 3 gün sürdü. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremde yaşananları anlatabilmek için bu sene 2 farklı deprem kategorisinde fotoğraflar değerlendirildi. Ödül kazanan eserlerin sahibi, 1 Şubat'ta TBMM'de yapılacak tören ile ödüllendirilecek.

Kuruluşunda yer aldığı TFMD'nin 40'ıncı yılı geride bıraktığını söyleyen Jüri Başkanı Coşkun Aral, '39 yıldan bu yana yarışma yapılıyor. Dünyanın gündemini tutan, dünyada politikacıların politikalarını değiştiren, siyasete yön veren meslek bizimki. Tarihi fotoğraflarımızla belgeleyip, sonraki kuşaklara aktarmak büyük bir misyon. TFMD'nin bu sene 39'uncusunu düzenlediği yarışmada 6 bine yakın fotoğraf değerlendirmeye alındı. Farklı kategorilerimiz var, ancak yaşadığımız deprem ağırlıklı. Bizden sonraki kuşaklara bunu çok iyi anlatmamız gerektiğini düşünerek depremi farklı kategorilerde ele aldık. Portre, spor, günlük yaşam, başka ülkelerde yapılan çalışmalar da var. 6 bin fotoğraf var, çok zorlu bir seçim. Jüride hem yerli hem yabancı foto muhabiri dostlarımız var. Umarım 40'ıncı yılımızda TFMD olarak çok görkemli bir tören yapacağız" dedi. (DHA)

Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi Antalya\'da Toplandı
Kaynak: DHA
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Antalya, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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