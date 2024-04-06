Yılın İlk Tam Güneş Tutulması ABD'de Gözlemlenecek - Son Dakika
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Yılın İlk Tam Güneş Tutulması ABD'de Gözlemlenecek

8 Nisan'da ABD'de gerçekleşecek olan yılın ilk tam Güneş tutulması, 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek. Tutulma, Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek. Güneş tutulmasını gözlemlemek isteyen birçok insan, tutulmanın görülebileceği bölgelere akın ediyor ve konaklama rezervasyonları yüzde 90'ı aşmış durumda. Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşacak. Göz sağlığı için güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması öneriliyor.

06.04.2024 15:51
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Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan'da ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek.

USA Today'in haberine göre, birçok insan, 8 Nisan'da yılın ilk tam Güneş tutulmasına tanıklık edecek.

Tutulma, Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek.

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulması, sadece ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlenebilecek.

Güneş tutulmasına tanıklık etmek isteyen birçok insan tutulmanın görülebileceği bölgelere akın ediyor.

ABD'de güneş tutulmasının gözlemleneceği eyaletlerdeki konaklama rezervasyonlarının yüzde 90'ı aştığı ifade ediliyor.

Dallas, Idabel, Littler Rock, Poplar Bluff, Paducah, Carbodale, Evansville, Cleveland, Erie, Buffalo, Burlington, Lancaster ve Caribou tutulmanın gözlemlenebileceği şehirlerin başında geliyor.

Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşacak.

Doğrudan güneş ışınlarına bakmak göz sağlığı için zararlı olabileceğinden, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığı engelleyen sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması öneriliyor.

Kaynak: AA

Güneş, Uzay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın İlk Tam Güneş Tutulması ABD'de Gözlemlenecek - Son Dakika

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