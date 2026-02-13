Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılın Kareleri Oylaması Başladı

Yılın Kareleri Oylaması Başladı
13.02.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan, 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğraflar seçti.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Doğan, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı karesini seçti."

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" fotoğrafını oylayan Doğan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti."

"Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafından yana oyunu kullanan Hasan Doğan'ın "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Moiz Salhi'nin Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldığı anı yansıtan fotoğraf oldu."

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, oylamanın Anadolu Ajansınca 14 yıldır devam ettirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımız sadece haber servisi yapan bir kurumu değil şüphesiz. Kültür, sanat ve pek çok alanda da iddialı olması bizler için iftihar vesilesi. 14'üncüsü gerçekleşterilen 'Yılın Kareleri' fotoğraf yarışmasında ben de bazı seçimlerde bulundum. Benim gibi, tahminen, 1 milyonu aşkın insanın oy vermiş olması da ayrı bir güzellik. Aslında her bir kare birbirinden değerli, birbirinden özenle hazırlanmış. Bütün fotoğrafçılarımızı, emekçilerimizi tebrik ediyorum. Kim kazanırsa kazansın hepsinin eseri mükemmel. Hem Anadolu Ajansı'na hem de Anadolu Ajansı'nın takipçilerine bu vesileyle selam ve saygılarımı sunuyor, teşekkürlerimi iletiyorum."

Gazze ile ilgili karelerin kendisini çok etkilediğini belirten Doğan, "Kategorideki tüm karelerden etkilendim fakat seçtiğim kareye ilk defa rastladım, beni başka bir yere götürdü. Çocukların o çaresizlik içerisinde, ışığın başka yansımasıyla verdikleri kare dünya tarihinde bir utanç vesikası olacaktır. Bizden sonraki nesillere de bu hikayeyi en doğru şekilde aktaran enstüramanlardan biri olacaktır. Umarım böyle kareler bir daha yaşanmaz ve bir daha çekilmez." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB3'ü yan yana görmenin bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Doğan, "Yerli ve milli bir kuruluşumuzun geliştirdiği ve dünyada ses getiren teknolojiyi semada temaşa etmek bizleri heyecanlandırıyor. Seçerken elim doğrudan oraya gitti, tebrik ediyorum. Kare de çok güzel, eser zaten çok güzel." dedi."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Ordu’da büyük paniğe neden olmuştu Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama
Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu
Mert Ramazan Demir’in yeni dizisindeki partneri belli oldu Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı “Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik“ Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Bir anlık dalgınlık canından edecekti Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu Bir anlık dalgınlık canından edecekti! Bavul yerine yolcu gören görevliler şoke oldu

09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 09:59:01. #7.11#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.