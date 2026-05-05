Yılkı Atları Karla Kaplı Ormanda

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen ormanda yiyecek arayan yılkı atları, cep telefonuyla görüntülendi.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından orman beyaza büründü. Bölgede yılkı atları, doğal ortamında karla kaplanan zeminde yiyecek aradı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.