Yıllarca Ücretsiz Otelde Yaşayan Adam Yargılanamaz Bulundu

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ABD'nin New York kentindeki bir otelde, bulduğu yasal açıktan yararlanarak yıllarca ücret ödemeden yaşayan ve otelin sahibi olduğunu iddia eden kişi, akli dengesinin "yerinde" olmaması nedeniyle yargılanmaya elverişsiz bulundu.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, 2018 yılında New Yorker Oteli'nde tek gece konaklamak için yaptığı 200 dolarlık ödemenin ardından kiralama yasasındaki bir açığı kullanan Mickey Barreto, bu odanın "tam zamanlı sakini" olduğunu iddia ederek yaklaşık 5 yıl boyunca ücret ödemeden yaşadı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in makamından Barreto'ya açılan davaya dair yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Barreto'nun akıl sağlığı sorunları ile madde bağımlılığı olduğu ve cezai yargılamaları tam anlamıyla kavrayamadığı bildirildi.

Hakim Cori Weston, akıl sağlığının "yerinde" olmaması nedeniyle yargılanmaya elverişsiz bulunan Barreto'ya, uygun bir psikolojik tedavi merkezi bulması için 13 Kasım'a kadar süre tanıdı.

Uyuşturucu sorunu iddialarını reddeden Barreto, savcıların elinde güçlü bir iddia olmadığı için kendisini hastaneye yatırmaya çalıştıklarını iddia etti.

Barreto, verdiği demeçte, "Bunun daha iyi bir şey olup olmadığını sorarsan, bir anlamda öyle. Çünkü suçlu muamelesi görmüyorum, deli muamelesi görüyorum." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Barreto, 2018'de New Yorker Oteli'nin 2565 numaralı odasında bir gece konaklamak için 200 dolarlık ödeme yaptı. Daha sonra, kira yasasındaki bir açığı kullanarak bu odanın tam zamanlı sakini olduğunu iddia etmişti.

Belgede sahtecilik yapan Barreto, 2019'da ise otelin tapusunun kendine ait olduğunu öne sürmüştü.

Oteldeki lokantanın sahibine, kira ödemelerini kendisinin kaldığı 2565 numaralı otel odasına yapılmasını söylemiş, ayrıca otelin banka hesaplarının da kendi üzerine devredilmesini talep etmişti.

Otelin avukatları, Barreto'nun yaptıkları ve otelden çıkarılması için hukuk ve iskan mahkemelerinde dava açmıştı. Barreto'yla anlaşmaya varmak istemeyen otel yönetimi, Barreto'yu yasal olarak çıkaramıyordu.

Savcılar, şubatta Barreto'yu dolandırıcılık ve mahkeme emrine uymamak dahil 24 suçlamayla itham etmişti.

Barreto, mahkeme duruşmasında, otelin Kuzey Kore'deki bir kiliseye ait olduğunu ve bu para akışının ABD'nin yaptırımlarını ihlal ettiğini öne sürerek yaptıklarını savunmuştu.

Barreto, şubatta tutuklanmış, pasaportuna el konulduktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Mahkeme, Barreto'nun psikiyatrik muayeneye girmesine karar vermişti.