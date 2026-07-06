Yıllardır Beklenen Projeler Neden Tamamlanmıyor? - Son Dakika
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Yıllardır Beklenen Projeler Neden Tamamlanmıyor?

06.07.2026 21:40
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Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Altınöz, acil projelerin hızla tamamlanmasını eleştirdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Mehmet Altınöz, Etimesgut'taki eski askeri havalimanının 8 ayda modernize edildiğini belirterek, yıllardır tamamlanmayan projelere tepki gösterdi. Altınöz, "Bu yolların, metroların ve barajların bitmesi için illa ki 'Dostum Trump'ın ya da NATO liderlerinin Konya'ya, Afyon'a, Kırıkkale'ye mi gelmesi gerekiyor?" dedi.

Altınöz, partisinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Etimesgut'taki askeri havalimanının kısa sürede modernize edilmesine dikkati çereke, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı, Konya metrosu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi ile KOP kapsamındaki projelerin neden bitirilemediğini sordu.

Altınöz, açıklamasında şunları söyledi:

"Etimesgut'taki eski askeri havalimanı, sadece 8 ay gibi rekor bir sürede, bizim öğrendiğimize göre 12 milyar lira para harcanarak, sıfırdan modernize edilip Ankara Havalimanı adıyla hizmete açıldı. Geniş gövdeli uçaklar için pist uzatıldı. 12,5 kilometrelik bağlantı yolu ve o meşhur Başkent Havacılık Köprüsü göz açıp kapayıncaya kadar bitirildi. Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne, yani bugün başlayan NATO Zirvesi'ne yerli ve yabancı heyetlerin yetişmesi için istenince dağlar nasıl deliniyormuş, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Projeler jet hızıyla tamamlanıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz, ellerine sağlık."

"ANKARA-İZMİR YÜKSEK HIZLI TREN HATTI NEDEN YILLARDIR BİTİRİLEMİYOR?"

Ama sormadan da edemiyoruz: 2012 yılında temeli atılan ve açılışı sürekli ertelenerek 2028'e sarkan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı neden yıllardır bitirilemiyor? Türkiye'nin başkentinden Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir'e insanlar hala otobüsle ve araçlarla gitmek zorunda kalıyor.

"KONYA METROSU NEDEN HALA KAĞIT ÜZERİNDE?"

2015'ten beri her seçim dönemi müjdelenen Konya metrosu neden hala sadece kağıt üzerinde? İç Anadolu'nun can damarı olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi neden yıllardır yılan hikayesine döndü? Konya Ovası'nı suyla buluşturacak KOP, yani Hotamış Depolaması ve Ahi Kanalı projelerindeki sızıntılar ve gecikmeler neden hala bir türlü çözülemiyor?

Demek ki isteyince bütçe de bulunuyor, mühendislik gücü de yetiyor, inşaat da 8 ayda tamamlanabiliyor.

Ankara'da her yer güllük gülistanlık, adeta bir çiçek bahçesine döndü. Ankara'nın başkent olmasından bugüne kadar böylesine muazzam bir altyapı çalışması gördüğüne şahitlik etmedik. Değerli vatandaşlarımız, şu anda Ankara'da bütün yollar asfaltlandı, eski asfaltlar yenilendi. Her yer adeta peyzaj mimarlarının en güzel projelerini ortaya koyduğu çiçeklerle donatıldı, süslendi. Yıllardır Ankaralıların, o mazgallardan geçerken arabalarının, jantlarının parçalandığı, lastiklerinin perişan olduğu o yollar, şu anda bal dök yala denecek şekilde tertemiz, pırıl pırıl oldu.

Şimdi sormak lazım: Anadolu insanının yıllardır beklediği bu çalışmaların, normal şartlarda günlük olarak yapılması gereken bu icraatların, bu yolların, bu metroların ve bu barajların bitmesi için illa ki 'Dostum Trump'ın ya da NATO liderlerinin Konya'ya, Afyon'a, Kırıkkale'ye mi gelmesi gerekiyor? 81 ilimizde NATO toplantılarının mı yapılması gerekiyor?

Soruyoruz sizlere; bu projelerin bitmesi için dünya liderlerinin buralarda ne zaman zirve yapacağını mı bekleyeceğiz?"

Kaynak: ANKA

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