Yılmaz'a göre fon soruşturmasında fahiş getiri ve haksız kazanç incelemeleri sürüyor

Yılmaz'a göre fon soruşturmasında fahiş getiri ve haksız kazanç incelemeleri sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz'a göre fon soruşturmasında çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Yılmaz, bu kişilere yönelik soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Yılmaz: "(Fon soruşturması) Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor"
Kaynak: AA
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