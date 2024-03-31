Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, oyunu kullandı. Büyükerşen, "Atatürk'ün çizdiği yoldan sapmanın sonuçlarını gördük. İnşallah bundan sonraki siyasetçilerimiz Atatürk ilkelerinden ve Atatürk'ün çizmiş olduğu yoldan sapmazlar" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu eşi Seyhan Büyükerşen ile kullanmak üzere H. Ahmet Kanatlı Lisesi'ne geldi.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Büyükerşen'e CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile CHP İl Başkanı Talat Yalaz da eşlik etti.
Büyükerşen, oy kullanımı sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Demokrasinin gereğince oyumuzu kullandık. Tüm hemşehrilerimi en temel vatandaşlık görevlerini yerine getirmek ve güzel şehrimize sahip çıkmak için sandığa davet ediyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun. Eskişehirliler için de hiç şüphe yok ki daha hayırlı olacak. Geriye çok değerli bir arkadaşımızı bırakıyorum. İnşallah Eskişehirliler onu seçeceklerdir. Milletimizin geleceği ve kalkınması için bu hatalı rejimin son bulması en büyük dileğim. Çünkü ekonomik, siyasi ve demokrasi yönünden ülkemiz çok değişikliğe uğradı. Demokrasiden tek adam rejimine döndük. İnşallah sonu olur tek adam rejiminin. Tek adam rejiminin de sonunda ne getirdiğini memlekete hep beraber gördük. Ekonomik açıdan ne getirdi, siyasi açıdan ne getirdi, kalkınma açısından ne getirdi, demokrasi açısından ne getirdi? Her şey bir adamın iki dudağı arasına kısılınca bugün uğraştığımız hepimizi üzen sonuçlar, sefalet, geçim sıkıntısı, emeklilerimizin durumu, gençlerin geleceklerinin parlak gözükmemesi, eğitim sistemi her şey ama ne varsa Türkiye'de Cumhuriyetimizin kuruluşu ve Atatürk ilkeleri bir tarafa atıldı. ve Atatürk'ün çizdiği yoldan sapmanın sonuçlarını gördük. İnşallah bundan sonraki siyasetçilerimiz Atatürk ilkelerinden ve Atatürk'ün çizmiş olduğu yoldan sapmazlar. Türkiye Ortadoğu'da içinde bulunduğumuz ateş çemberinden kendisini güvenlik içerisinde sıyırıp tekrar eski günlerine Atatürk'ün sağlam ilkelerine sağlam yolunda ilerlemeye devam eder diye düşünüyorum. Türkiye açısından bir dönüm noktasıdır bu seçimler. İnşallah temennimiz Türkiye Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki parlak günlerine tekrar ulaşır kısa zamanda. Onun yolundan ayrılmanın neler getireceğini başımıza çok iyi gördük. Hepimiz için büyük bir ders oldu. İnşallah bu ders bundan sonra gelecek kuşaklar için de milletimiz için de bir daha ayrılmamacasına ilerleyeceğimiz yol olacaktır. Üzerinde güvenle, huzurla ve Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmaksızın, daima onu ve arkadaşlarını, bu memleketi bize bağışlayan canını kanını veren bütün şehitlerimizi de hayırla rahmetle anıyorum. Mutlu günler Türk milletinin olsun. Gençlerimizin olsun, çocuklarımızın olsun diye düşünüyorum."
Büyükerşen, okuldan ayrılırken vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Oyunu Kullandı - Son Dakika
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