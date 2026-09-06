Yılmaz, büyümenin 2029'da kademeli artışla yüzde 5'e ulaşacağını söyledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026'da yüzde 3,3 beklenen büyümenin kademeli güçlenerek 2029'da yüzde 5'e ulaşacağını öngördü. Bu artışın ekonomi politikalarının etkisiyle sağlanacağı belirtildi.
Yılmaz: "2026'da yüzde 3,3 olmasını beklediğimiz büyümenin, kademeli olarak güçlenerek 2027'de yüzde 4,2'ye, 2028'de yüzde 4,6'ya ve 2029'da yüzde 5'e ulaşmasını öngörüyoruz"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yılmaz, büyümenin 2029'da kademeli artışla yüzde 5'e ulaşacağını söyledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?