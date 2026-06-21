Yılmaz: Babalık duygusu erken tecrübe edilmeli - Son Dakika
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Yılmaz: Babalık duygusu erken tecrübe edilmeli

21.06.2026 13:05
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Babalar Günü'nde yaptığı açıklamada, erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşının 29'a yaklaştığını belirterek 'Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerin babalık duygusunu daha erken yaşlarda yaşamasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aile ve Nüfus On Yılı"nda genç nesillerin babalık duygusunu çok daha erken yaşlarda tecrübe etmesini diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Aile kurumumuzun köklü çınarları olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Rabb'im eksikliklerini göstermesin. Maalesef erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 29'a yaklaştı. 'Aile ve Nüfus On Yılı'nda genç nesillerin babalık duygusunu çok daha erken yaşlarda tecrübe etmesini diliyorum. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, hayatta olan babalarımıza sağlık ve huzur, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Babalar Günü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz: Babalık duygusu erken tecrübe edilmeli - Son Dakika

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