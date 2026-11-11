Yılmaz, erken uyarı birikimini kırılgan ülkelere aktarmaya hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
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Yılmaz, erken uyarı birikimini kırılgan ülkelere aktarmaya hazır olduğunu söyledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31'de Türkiye'nin erken uyarı birikimini kırılgan ülkelere aktarmaya hazır olduğunu söyledi. Yılmaz, kapsamlı erken uyarı sistemi olan ülkelerde afet can kaybının kapasitesi sınırlı ülkelere kıyasla yaklaşık 6 kat az olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye, meteoroloji, afet yönetimi ve erken uyarı alanındaki birikimini eğitim, teknik işbirliği ve veri paylaşımı yoluyla kırılgan ülkelerle paylaşmaya, herkesin bir erken uyarı sistemiyle korunduğu bir dünya için üzerine düşeni yapmaya hazırdır." dedi.

Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Topkapı Salonu'ndaki "Herkes İçin Erken Uyarı Sistemleri" Oturumuna katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, bugün dünyada 119 ülkenin, yani ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ının çoklu tehlikelere yönelik erken uyarı sistemine sahip olduğunu söyledi.

Bu sayının, 10 yıl önce yarıdan az olduğunu belirten Yılmaz, "İlerleme gerçektir ancak yeterli değildir. Kapsamlı erken uyarı sistemine sahip ülkelerde afet kaynaklı can kaybı, kapasitesi sınırlı ülkelere kıyasla yaklaşık 6 kat daha azdır. Erken uyarı, bir teknoloji meselesi değil, bir hayat kurtarma meselesidir. Bu nedenle her dakika gerçekten önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'nin afetlerle yaşamayı ve afetlere hazırlanmayı en zor yoldan öğrenmiş ülkelerden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 depremleri bize risk azaltmanın, erken uyarının ve hazırlıklı toplumun değerini bir kez daha gösterdi. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz il ve ilçe düzeyinde etki odaklı tahmin ve uyarı üretmektedir. AFAD'ın haber alma ve yayma altyapısıyla uyarıları risk altındaki yerleşimlere ve vatandaşlarımıza zamanında ulaştırıyor, bu alandaki kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz. Türkiye, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'nin kurucu üyesidir. Böylece 34 ülkenin ortak bilimsel kapasitesinden yararlanmaktadır. Bu model, bölgesel işbirliğinin erken uyarıda neler başarabileceğinin somut örneğidir."

"Uyum ve dirençliliği merkeze koyduk"

Türkiye'nin tecrübelerini başta Türk Devletleri, Afrika ve Akdeniz ülkeleri olmak üzere ortaklarıyla paylaşmaya hazır olduğunu dile getiren Yılmaz, COP31 Başkanlığı olarak uyum ve dirençliliği Eylem Gündeminin merkezine koyduklarını söyledi.

Erken uyarının, uyumun en düşük maliyetli ve en yüksek getirili yatırımı olduğunu, her bir dolarlık yatırımın yaklaşık 10 dolar kazandırdığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"2027 hedefine kalan sürede 3 önceliğimiz olmalıdır: Birincisi, en az gelişmiş ülkeler, küçük ada devletleri ve Afrika için hedefli ve sürdürülebilir finansman. İkincisi, risk bilgisi ve veri altyapısının güçlendirilmesi. Üçüncüsü, uyarının eyleme dönüşmesi için yerel kapasite ve toplum katılımı. Türkiye, meteoroloji, afet yönetimi ve erken uyarı alanındaki birikimini eğitim, teknik işbirliği ve veri paylaşımı yoluyla kırılgan ülkelerle paylaşmaya, herkesin bir erken uyarı sistemiyle korunduğu bir dünya için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı YardımcısıPolitikaTürkiyeGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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