Yılmaz, fahiş gelir ve iadeye dair hukuk dışı işlemde sorumluluk kalkmaz dedi

Yılmaz, fahiş gelir ve iadeye dair hukuk dışı işlemde sorumluluk kalkmaz dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapılmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey olmadığını belirtti. Hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumlulukların ortadan kalkmayacağını ifade etti.
Yılmaz: "Fahiş gelirden dolayı hukuk dışı işlem yapmamış olsa bile iade olduysa söyleyecek bir şey yok. Hukuk dışı bir işlem soz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmaz"
Kaynak: AA
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