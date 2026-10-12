Yılmaz, fon soruşturmasında suç işleyen varsa gereğinin yapılacağını söyledi

Yılmaz, fon soruşturmasında suç işleyen varsa gereğinin yapılacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında suç mahiyetinde işlem yapan varsa en yakını, partisi veya bürokraside olsa bile gereğinin yapılacağını belirtti. AK Parti'nin anlayışının bu olduğunu söyledi.
Yılmaz: "(Fon soruşturması) Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, bürokraside de olsa gereği yapılır, AK Parti'nin anlayışı budur"
Kaynak: AA
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