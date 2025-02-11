Yılmaz'ın 'Artık Mekan' Sergisi Açıldı

Güncel

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan Yılmaz'ın "Artık mekan, Sanat, Zaman" sergisi açıldı.

Konya İl Halk Kütüphanesi Fuayesinde gerçekleşen sergide konuşan Yılmaz, mutlukuk ve heycan duyduğunu söyledi.

Eserlerini bir yıldır hazırladığını belirten Yılmaz, "Eserlerin çoğu Mimarlık ve Tasarım Fakültesindeki atık malzemelerle üretildi ve hepsinin bir hikayesi var. Bu hikayelerde malzemenin kendisi atığa anlam kazandırıdı ve onu değerli bir esre dönüştürdü." dedi.

Sergi açılışına Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, öğrenciler ve davetliler katıldı.

23 eserin yer aldığı sergi, 16 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.