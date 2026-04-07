Yılmaz Özdil'in İstifası ve CHP-Sözcü TV Gerilimi

Medya ve siyaset hattında tansiyon yükselirken, Yılmaz Özdil'in istifası tartışmaları beraberinde getirdi. Fatih Altaylı, yazısında bu gelişmeleri değerlendirerek, CHP yönetiminin Sözcü TV ile yaşadığı gerilime dikkat çekti. Altaylı, tartışmanın yeni olmadığını, CHP'nin Sözcü TV'ye şüpheyle baktığını ve kanalda Kasım 2025'ten itibaren değişimlerin başladığını, 15 gazetecinin ayrıldığını belirtti.

Altaylı, iddiaların Yılmaz Özdil'in kontrolünde olacağı yönünde olduğunu, ancak gelişmelerin farklı ilerlediğini aktardı. Özdil'in CHP'yi sert eleştirdiğini, bu durumun izleyici ve CHP'den tepki çektiğini, Özdil'in hedefe konulduğunu ifade etti. Okur tepkisini anladığını, ancak CHP'nin tavrını anlamanın zor olduğunu vurgulayarak, basın özgürlüğü konusunda AK Parti'den şikayet eden CHP'nin benzer hataya düşüp düşmediğini sorguladı.

Altaylı, CHP yönetiminin bir gazeteci ile kavga ediyor görüntüsü vermesinin doğru olmadığını, bırakın su yolunu bulur mesajıyla yazısını tamamladı ve kendi medyasını şekillendirmeye çalışmamaları uyarısında bulundu.