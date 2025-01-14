Yılmaz Özdil Kalp Krizi Geçirdi

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(İSTANBUL)- Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Özdil'in kapanan bir damarının açıldığı ve tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulduğu, durumunun daha iyi olduğu öğrenildi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Altunizade'de bir özel hastanede tedavi altına alınan Özdil'in, kapanan bir kalp damarının operasyonla açıldığı ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Özdil'in kalp krizi sonrası acil olarak hastaneye sevk edildiği, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındığı, tetkiklerin devam ettiği belirtildi.