Yılmaz Sevgül'ün Tahtalı Dağı'nda Buz Tırmanışı - Son Dakika
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Yılmaz Sevgül'ün Tahtalı Dağı'nda Buz Tırmanışı

Yılmaz Sevgül\'ün Tahtalı Dağı\'nda Buz Tırmanışı

Ünlü Türk dağcı Yılmaz Sevgül, Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nda buz tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılık faaliyetleri ile dikkat çeken Sevgül, belirlediği rotalarda mükemmel buzlanmanın olduğunu ifade etti. Küresel ısınmanın etkilerine rağmen bu yıl erken kar yağışı ile başarılı bir tırmanış yaptı.

23.12.2024 09:51  Güncelleme: 09:54
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DÜNYANIN zirvesi Everest Dağı'na tırmanın Türk dağcılardan Yılmaz Sevgül, Kemer ilçesinde 2 bin 366 metre yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı'nda önceki yıllarda belirlediği rotalarda buz tırmanışı gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, Kemer ilçesinde 2 bin 366 metre yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı'nda geçen yıllarda yaptığı çalışmalarla buzda tırmanış rotaları belirledi. Rotaların ardından dünyanın zirvesi Everest Dağı'na tırmanın Türk dağcılardan biri olan Yılmaz Sevgül, Antalya'da deniz manzaralı ve sahile çok yakın konumdaki Tahtalı Dağı'nda buz tırmanışı gerçekleştirdi.

'BUNU YAPAN TEK BENİM'

100- 150 metre arası yükseklikte değişen 6 buz rotası belirleyen Yılmaz Sevgül, "Tahtalı Dağı'nın Antalya'dan da görünen kuzeydoğuya bakan yüzeylerinde dik kaya kulvarları var. İçine kar yağdığında buralar buz tutuyor. Bu sene biraz kar erken yağdı ve hava erken soğudu. 100-150 metreye yakın, bazısı 300 metreyi bulan, eğimi 50-70 derece arasındaki kulvarlarda akıcı, donmuş kar ve buz kulvarlarına tırmanış yapılabiliyor. Bunu tek yapan benim" dedi.

'TIRMANIŞ İÇİN MÜKEMMEL BİR BUZLANMA VAR'

Tırmanış yapılabilen bölgelere hem aşağıdan hem teleferikle çıkılıp, biraz iniş yapılarak iki şekilde ulaşılabildiğini anlatan Sevgül, "Bu bölgeler güneş de görmediğinden donma daha çabuk oluyor. Ama geçen yıl küresel ısınma çok etkiledi. Buralarda kar rotaları oluşturup, tırmanıcılara sunmak amacıyla bir çalışma yapmıştım. Küresel ısınmanın etkilerini Saklıkent, Davraz gibi kayak merkezlerinde de görmeye başladık. Bu yıl kar yağışını erken aldık. Şu an bu kulvarlarda kar ve buz tırmanışı yapılabilir. Bu yılın ilk tırmanışını da gerçekleştirdim. Donmanın şiddeti burada çok yüksek, tırmanış için mükemmel bir buzlanma var. Antalya kaya tırmanışı bakımından dünyada ilk 5, Avrupa'da ise ilk 3 içerisinde. Kar döneminde Tahtalı'daki buz tırmanışları yabancılar için potansiyel" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yılmaz Sevgül'ün Tahtalı Dağı'nda Buz Tırmanışı - Son Dakika

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