Yılmaz: Tasfiye kararları Meclis'ten geçerse yatırımcı sayısı 100 binin altına düşebilir

Yılmaz: Tasfiye kararları Meclis'ten geçerse yatırımcı sayısı 100 binin altına düşebilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon soruşturmasındaki olağanüstü tasfiye kararları Meclis'ten geçerse yatırımcı sayısının 100 binin altına düşebileceğini söyledi. Yılmaz, bunun muhtemel bir sonuç olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "(Fon soruşturması) Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kararlar Meclisimizden geçerse muhtemelen yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecek"
Kaynak: AA
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