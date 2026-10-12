Yılmaz, tasfiye süreçlerinin borsayı olumsuz etkilemeden sürdürüleceğini söyledi

Yılmaz, tasfiye süreçlerinin borsayı olumsuz etkilemeden sürdürüleceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, tasfiye süreçlerinin borsayı olumsuz etkilemeyecek anlayış içinde sürdürüleceğini söyledi. Bu konuda Fon Koordinasyon Kurulu'nun tüm kurumlara yönlendirici yaklaşımının söz konusu olduğunu belirtti.
Yılmaz: "Borsamızı olumsuz etkilemeyecek anlayış içinde tasfiye süreçleri sürdürülecek. Bu konuda Fon Koordinasyon Kurulumuzun tüm kurumlarımıza yönlendirici yaklaşımı söz konusu"
Kaynak: AA
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