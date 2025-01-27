Yılmaz ve Skau'dan Gıda Güvenliği Görüşmesi - Son Dakika
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Yılmaz ve Skau'dan Gıda Güvenliği Görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, WFP Direktör Yardımcısı Skau ile Suriye ve Gazze'yi görüştü.

27.01.2025 20:17
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz, WFP İcra Direktör Yardımcısı Skau ile görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ile gıda güvenliği konusunda işbirliği alanları ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yılmaz ve Skau'dan Gıda Güvenliği Görüşmesi - Son Dakika

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