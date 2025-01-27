Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz, WFP İcra Direktör Yardımcısı Skau ile görüştü.
Görüşmede, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ile gıda güvenliği konusunda işbirliği alanları ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Yılmaz ve Skau'dan Gıda Güvenliği Görüşmesi - Son Dakika
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