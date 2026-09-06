Yılmaz: Yeni Program döneminde sürdürülebilir büyüme anlayışı içindeyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın yeni döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesini artıran ve enflasyonist baskı oluşturmayan bir büyüme anlayışı benimsediklerini açıkladı. Bu yaklaşım, ekonomik dengeleri koruyarak kalıcı büyümeyi hedefliyor.
Yılmaz: "(OVP) Yeni Program döneminde makroekonomik istikrarla uyumlu, üretim kapasitesini artıran, enflasyonist baskı oluşturmayan sürdürülebilir büyüme anlayışı içindeyiz"
Kaynak: AA
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