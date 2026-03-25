Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı önlemler alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 15 köy karantina altına alındı.

Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici süreyle yasaklandı.

YASAKLARA UYMAYANLARA CEZA

Yetkililer, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Karantina uygulanan köyler arasında Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz yer aldı.

CAMİLERDEN ANONS YAPILACAK

Yetkililer, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını belirtirken, resmi duyuruların takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede hastalığın kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.