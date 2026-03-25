Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
25.03.2026 16:42
Kütahya Domaniç’te şap hastalığı nedeniyle 15 köy karantinaya alınırken, hayvan hareketleri yasaklandı ve kurallara uymayanlara ceza uygulanacağı açıklandı. Yetkililer, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını duyurdu.

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine bölgede geniş çaplı önlemler alındı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 15 köy karantina altına alındı.

Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici süreyle yasaklandı.

YASAKLARA UYMAYANLARA CEZA

Yetkililer, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Karantina uygulanan köyler arasında Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz yer aldı.

CAMİLERDEN ANONS YAPILACAK

Yetkililer, vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını belirtirken, resmi duyuruların takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede hastalığın kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
