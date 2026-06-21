YKS'de Kimliği Unutan Öğrenciye Yunus Timleri Yardımcı Oldu - Son Dakika
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YKS'de Kimliği Unutan Öğrenciye Yunus Timleri Yardımcı Oldu

21.06.2026 13:13
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Edirne'de YKS'ye girecek bir öğrenci, unuttuğu kimliğine yunus timleri sayesinde ulaştı.

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencinin evde unuttuğu kimliğini yunus timleri getirdi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) Edirne'de de farklı okullarda yapıldı.

Adaylar, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

Okulda görevli polisler öğrenciye yardım etmek için harekete geçti.

Polislerin irtibata geçtiği Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, öğrencinin ailesinden teslim aldığı kimliği sınav başlamadan okula yetiştirdi.

Kimliğini teslim alan öğrenci, yunus timlerine teşekkür ederek sınava gireceği salona gitti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Edirne, Güncel, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'de Kimliği Unutan Öğrenciye Yunus Timleri Yardımcı Oldu - Son Dakika

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