YKS İçin Korna Uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla gereksiz korna kullanımından kaçınılması uyarısında bulundu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hafta sonu düzenlenecek YKS dolayısıyla öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve emeklerine saygı göstermek adına gereksiz korna kullanımından kaçınılması gerektiği bildirildi.

Paylaşımda, sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde gürültü oluşturabilecek davranışlardan uzak durulması istenerek adayların sessiz ortamda sınava odaklanmalarına katkı sağlanması çağrısı yapıldı.