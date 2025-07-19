YKS Sonuçları Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin, "Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum." ifadesini kullandı.
Duran, sosyal medya hesabından YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kıymetli öğrencilerimizin büyük emeklerle hazırlandığı YKS'nin bugün açıklanan sonuçları tüm öğrencilerimize, ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum."
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