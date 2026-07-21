YKS Sonuçları İçin İyi Dilekler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının öğrenciler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Duran, NSosyal hesabından YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bugün açıklanan YKS sonuçlarının değerli öğrencilerimiz, kıymetli aileleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanan Duran, geleceğin teminatı gençleri gönülden tebrik etti, yeni bir başlangıca hazırlanan gençlere eğitim hayatlarında muvaffakiyetler diledi.