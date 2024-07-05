YKS'ye giren en genç ve en yaşlı adaylar ÖSYM Başkanı Ersoy ile buluştu - Son Dakika
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YKS'ye giren en genç ve en yaşlı adaylar ÖSYM Başkanı Ersoy ile buluştu

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren en yaşlı (85 yaşında) ve en genç (15 yaşında) adaylar ile bir araya geldi. Ersoy, bu buluşmanın amacının eğitimde yaşın önemli olmadığını göstermek ve gençlere teşvik olmak olduğunu belirtti. Ayrıca, sınav sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanacağını ve ÖSYM'nin dijital sınavlara doğru evrildiğini ifade etti.

05.07.2024 10:21
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YKS'ye giren en genç ve en yaşlı üniversite adayları, ÖSYM Başkanı Ersoy ile buluştu

ANKARA - Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren 85 yaşındaki en yaşlı ve 15 yaşındaki en genç aday ile bir araya geldi.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 8-9 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 2024-YKS'ye başvuran en genç adayın 15, en yaşlı adayın ise 89 yaşında olduğu açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava giren en yaşlı aday Mustafa Taşbaş ve en genç aday Elif Koçak ile ÖSYM'de bir araya geldi. ÖSYM Başkanı Ersoy, iki adayı bir araya getirmelerindeki temel amacın eğitimde yaşın önemli olmadığını göstermek olduğunu kaydetti. Gençlere teşvik olmak ve okumanın yaşının olmadığını amaçladıklarını dile getiren Ersoy, "Herkesi teşvik etmek için bu buluşmalarımızı yapıyoruz. Bu sene YKS'ye 3 milyon 120 bin aday başvurdu. 10 bine yakın okulda, 171 bin salonda 700 binin üzerinde görevli artı sahadaki görevlilerle beraber 1 milyona yakın görevlinin organize olarak yapmış olduğumuz bir sınav" dedi.

"Sınavlarımız yavaş yavaş dijital sınavlara evriliyor"

Sınavın optik okuma kısmının tamamlandığı bilgisini veren Ersoy 17 Temmuz'da sınav sonuçlarının açıklanacağını belirterek, "ÖSYM olarak artık biz devletin sınav merkeziyiz. 60'a yakın bu sene sınav yapacağız. Bu sınavlarda 13 milyon üzerinde adayımız var. Dolayısıyla sınavlarımız yavaş yavaş da dijital sınavlara doğru da eviriyoruz. Tüm kurumlarda Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde dijitalleşme başladı. Bu anlamda da bizler de ÖSYM olarak buna destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Karatay Mevlana Kız İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren YKS'nin en yaşlı adayı 85 yaşındaki Taşbaş, sınavının iyi geçtiğini dile getirdi. Torunları tarafından sınava kaydı yapılan Taşbaş, Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nde okumayı hedeflediğini dile getirdi.

"Atmosferi yaşamak için girdim"

Adana Sarıçam Ulubey Ortaokulu'nda sınava giren YKS'nin en genç adayı Koçak ise sınavın güzel geçtiğini belirterek, "Bu sınavda önceliğim bir yeri kazanmak değil o ortamı o atmosferi yaşamak için girdim. Çünkü ben bu sene YKS'ye fazla çalışamadım. Benim önceliğim açık öğretimden okuduğum lisemi bitirmekti. Sınavda hedefim ise Nükleer Tıp Bölümü'nü istiyorum inşallah kazanırım. Gerçekten çevreye uymak değil de derslerine güzel çalışmalarını akranlarıma tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bayram Ali Ersoy, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'ye giren en genç ve en yaşlı adaylar ÖSYM Başkanı Ersoy ile buluştu - Son Dakika

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