SİİRT\'te yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs yolcuları kurtarıldı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündeki 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şirvan ilçesinde Abuldhamit Olgan yönetimindeki yolcu minibüsü, içindeki 5 yolcuyla, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Çavuşlu köyü yolunda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.
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