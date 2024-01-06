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Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündeki 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Abuldhamit Olgan yönetimindeki yolcu minibüsü, içindeki 5 yolcuyla, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Çavuşlu köyü yolunda mahsur kaldı. İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi ve kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalanlar kurtarıldı.

06.01.2024 - 17:59,
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SİİRT'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündeki 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şirvan ilçesinde Abuldhamit Olgan yönetimindeki yolcu minibüsü, içindeki 5 yolcuyla, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Çavuşlu köyü yolunda mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.(DHA)

Siirt\'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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