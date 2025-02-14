Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi: Hasta Anne ve Oğlu Hastaneye Ulaşabildi

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SİİRT'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan anne ve oğlu, ekiplerin yolu açmasıyla ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Baykan ilçesine bağlı Oymalıklı mezrasında dün akşam saatlerinde anne ve oğlu rahatsızlanınca aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yolu, kar yağışı nedeniyle kapalı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi'ne haber verdi. Ekipler, yolu açarak anne ile oğlunu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

DÜĞÜN KONVOYU YOLDA KALDI

Öte yandan, Kurtalan ilçesine bağlı Yellice köyünde düğün konvoyu yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle yol açılarak, konvoy güvenli bölgeye ulaştırıldı.