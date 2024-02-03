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Yoğun Kar Yağışında İl Özel İdaresi Ekipleri Sağlıkçılara Yardım Etti - Son Dakika
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Yoğun Kar Yağışında İl Özel İdaresi Ekipleri Sağlıkçılara Yardım Etti

Yoğun Kar Yağışında İl Özel İdaresi Ekipleri Sağlıkçılara Yardım Etti

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Nahırkıran köyünde yaşayan Binnaz Suçin, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kapandığı köyde doğum sancıları başlayınca İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığı yolla evine gelen sağlıkçıların yardımıyla 4. çocuğunu dünyaya getirdi. Suçin ve bebeğin sağlık durumu iyi.

03.02.2024 19:51
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IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Nahırkıran köyünde yaşayan Binnaz Suçin (35), 4'üncü çocuğunu; İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığı yolla evine gelen sağlıkçıların yardımıyla dünyaya getirdi.

Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köy yolları ulaşıma kapandı. Kar ve fırtınanın yolunu kapattığı Nahırkıran köyünde 4'üncü çocuğuna hamile olan Binnaz Suçin'in doğum sancıları başladı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi kapalı köyün yolunu açtı. Ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, Binnaz Suçin'in 4'üncü çocuğunu dünyaya getirmesine yardımcı oldu. Evinde doğum yapan Binnaz Suçin, ambulansa alınarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suçin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yoğun Kar Yağışında İl Özel İdaresi Ekipleri Sağlıkçılara Yardım Etti - Son Dakika
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