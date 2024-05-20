YÖK Başkanı Düzce Üniversitesi'nde çeşitli birimleri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YÖK Başkanı Düzce Üniversitesi'nde çeşitli birimleri ziyaret etti

YÖK Başkanı Düzce Üniversitesi\'nde çeşitli birimleri ziyaret etti

Düzce Üniversitesi'nde senato toplantısına katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çeşitli birimleri ziyaret etti ve Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin açılışını yaptı. Özvar, üniversitelerin dışarıya açılmasını ve nitelikli eğitimin yanı sıra kalkınmaya katkı sağlamasını vurguladı.

20.05.2024 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) senato toplantısına katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çeşitli birimleri ziyaret etti, Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin açılışını yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Özvar, Yığılca ilçesinde katıldığı Dünya Arı Günü etkinliklerinin ardından Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Konuralp Yerleşkesi'ne geçti.

Burada DÜ Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin açılışını yapan Özvar, "Botanik ve Doğa Müzesi", " İstanbul'da Bahçe ve Çiçek Sergisi" ile "Botanik Bahçesi" bölümlerini gezdi.

Özvar, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy'dan bahçe hakkında bilgi aldı.

"Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü Projesi" kapsamında üniversitede hizmet vermeye başlayan Fındık Dönüşüm Merkezi'ni de ziyaret eden Özvar, daha sonra senato toplantısına katılarak öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özvar, öğrencilerle ve akademisyenlerle bir arada olmayı önemsediklerini, YÖK'ün fikirlerini, vizyonunu ve perspektifini üniversitelerle paylaşmak istediklerini belirterek, üniversitelerin de görüşlerini alarak sinerji oluşturmak istediklerini aktardı.

Üniversitelerin dışarıya açılmasını, yabancı öğrenciler ve akademisyenlerle daha fazla beraber olmasını istediklerini belirten Özvar, yabancı düşmanlığına karşı olduklarını vurguladı.

Özvar, üniversitelerin nitelikli eğitimin yanı sıra hem genel hem de bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sağlaması gerektiğine vurgu yaparak, bunun yetişmiş, üretken ve dinamik araştırma kapasitesiyle olacağını ifade etti.

Senato toplantısı, Özvar'ın öğrencilerin üniversite eğitimi, kampüs yaşamı ve kariyer noktasındaki görüşlerini dinlemesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Erol Özvar, Bahçe, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Düzce Üniversitesi'nde çeşitli birimleri ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
17:42 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi’nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı
17:15 Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi
14:37 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı’nın düşen helikopterini nasıl buldu İşte saat saat o kritik süreç Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini nasıl buldu? İşte saat saat o kritik süreç
21:57 Fenerbahçe’den Dursun Özbek’in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap: Mafya dizisi senaryosu anlatıyor
21:15 Hatayspor’un ligdeki kaderini değiştirdi İşte Beşiktaş’ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
19:01 Bu iyiliği babası yapmaz Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:53 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi Ayrıntı kahretti 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 22:48:15. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Düzce Üniversitesi'nde çeşitli birimleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement