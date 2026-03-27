Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖK Başkanı'ndan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

27.03.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin toplumla daha yakın ilişkiler kurarak gerçek sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ'Nİ AÇTI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 'Bilim İletişimi Ofisi'ni açtı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve bölge üniversitelerinin rektörleriyle ofisi gezen Prof. Dr. Özvar, "Bilim iletişim ofisimiz üniversitelerimizin üretmiş olduğu nitelikli bilgi, teknoloji, araştırma ürünleri ve diğer her türlü çıktıların kamuoyuyla, toplumla buluşması noktasında faaliyet gösteren bir arayüz görevi görüyor. Bu bakımdan tüm üniversitelerimizde üretilen faydalı bilginin topluma intikali konusunda bu ofislerimizden istifade ediyoruz" dedi.

'ÜNİVERSİTELERİMİZ TOPLUMLA İÇ İÇE OLMALI'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, ETÜ Senato Salonu'nda bölge rektörlerinin katılımıyla DAP Üniversiteler Birliği'nin (ÜNİDAP) 2026 yılı olağan toplantısına başkanlık etti. Üniversitelerin bölgesel konulara duyarlılığının büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Özvar, "Her üniversitenin bulunduğu coğrafyanın ihtiyaçlarını doğru tahlil etmesi, bu ihtiyaçları gidermeye yönelik çözüm odaklı projeler geliştirmesi ve bölgesel doğrudan katkı sunması beklenmektedir. Bir üniversitenin gerçek kıymeti ve muvaffakıyeti sadece akademik başarı göstergeleriyle değil, bulunduğu şehrin ve bölgenin sorunlarına ne ölçüde çözüm üretebildiğiyle de yakından ilgilidir. Bu açıdan tarım, hayvancılık, sanayi, enerji, kültür ve sosyal hayat gibi pek çok alanda üniversitelerimizin aktif rol üstlenmesi artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bu noktada özellikle vurgulamak isterim ki; halktan kopuk bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını dikkate almayan bir üniversite anlayışının günümüz Türkiye'sinde ve dünyada hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. Üniversitelerimiz toplumla iç içe olmalı, bilgi ve tecrübelerini halkla paylaşmalı ve sahip oldukları tüm imkanları toplumun hizmetine sunmalıdır. Üniversitelerin laboratuvarları, araştırma merkezleri, bilgi birikimi ve insan kaynağı. Yalnızca akademik çevrelerle sınırlı kalmamalıdır. Bu imkanlar bölgedeki üreticiye, girişimciye, sanayiciye, esnafa, tüm topluma açık olmak durumundadır" diye konuştu.

'17,6 MİLYAR TL'LİK BİR KAYNAK BÖLGEYE KAZANDIRILMIŞTIR

Üniversitelerin kamu ve özel sektörle kuracakları ilişkilerin hayati öneme haiz olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özvar, şunları söyledi: "Zira günümüzde üniversite, sektör iş birliği, ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Üniversitelerimizin özel sektörle daha yakın çalışması, araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi, inovasyon yani yenilik kapasitesinin arttırılması ve mezunlarımızın istihdam imkanlarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde kamu kurumlarıyla geliştirilecek iş birlikleri bölgesel kalkınma politikalarının sahada daha etkin uygulanmasına imkan sağlayacaktır. Üniversitelerimizin bu doğrultuda yeni iş birliği alanlarını keşfetmesi ve mevcut iş birliklerini güçlendirmesi önem arz etmektedir. Bu noktada DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların önemine de özellikle dikkat çekmek isterim. DAP, bölgesel kalkınma anlayışının ülkemizdeki en somut ve başarılı örneklerinden birini teşkil etmektedir. 2013-2025 yılları arasında DAP'ın yürüttüğü toplam 2 bin 86 proje hayata geçirilmiş ve güncel değerlemeyle yaklaşık 17,6 milyar TL'lik bir kaynak bölgeye kazandırılmıştır. Bu veriler DAP'ın ne denli güçlü bir etki oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Projelerin maddi karşılığı 14 milyar TL'yi aşan ve sayısı bin 726'ya çok büyük bir kısmı ise tarım ve kırsal kalkınma alanında yoğunlaşmıştır. Bu durum DAP'ın bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını doğru şekilde tespit ettiğini ve bu alanlara yönelik çalışmaları öne çıkardığını göstermesi bakımından fevkalade anlamlıdır."

Üniversitelerin DAP ile geliştirdiği iş birliklerinin takdire şayan etkinlik olarak dikkat çektiğini kaydeden Prof. Dr. Özvar, "2013-2025yılları arasında üniversitelerde iş birliği kapsamında toplam 50 proje hayata geçirilmiş ve yaklaşık 514 milyon TL destek sağlanmıştır. Bu durum üniversitelerimizin bölgesel kalkınmadaki rolünü net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu projelerin 16 farklı üniversite tarafından yürütülmüş olması da üniversitelerimizin bu sürece aktif katılımını göstermesi bakımından ayrıca kıymetlidir. Ancak bu sayıyı yeterli göremeyiz. Proje sayılarını ve destek miktarlarını hükümetimiz ve DAP yönetimimizle yakın iş birliği içinde arttırmalıyız" dedi.

ÜNİVERSİTELERİN ÖNEMLİ GÜNDEMİ

Üniversitelerin üzerinde durması gereken konulardan birisinin müfredatlar olduğunu belirten Prof. Dr. Özvar, "Müfredatların içerikleri, dersler, zorunlu veya seçimlik dersler. Artık öğrencisine daha doğrusu bu dersleri alacak öğrencisine gerek mevcut şartlar gerek gelecek bakımından bir şey kazandırmayan derslerin mutlaka sistemin ve müfredatın dışına çıkartılması, derslerin sadeleştirilmesi, içeriklerin gözden geçirilmesi. En az teorik dersler kadar uygulamalara daha fazla yer ayrılması, yine birlik üyesi üniversitelerimizin önünde duran önemli gündem maddeleri arasında yer alması. Teorik dersler kadar uygulamalara mutlaka, daha fazla önem vermemiz gerekmektedir. Bu yani uygulamalara daha fazla önem verilmesi ve yer verilmesi, öğrencilerimize bilginin dışında beceri kazandırılmasına vesile olacaktır. Bugün en az bilgi kadar öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu diğer bir hususiyet ve kıymet kıymetli arkadaşlarım beceridir. Beceri de ancak uygulamayla gelir. Bu bakımdan üniversitelerde öğretim süreçlerinin sadece ders anlatımı aktarımının ötesine geçmek durumundadır. İşte bu toplantıda bu sözünü ettiğimiz konuların gündeme alınması bakımından da fevkalade önem arz etmektedir" diye konuştu. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'ın konuşması sonrası toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 17:06:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.