YÖK Başkanı: Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları dışarı çekiyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları yavaş yavaş dönüştürdüklerini belirterek, "Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları sistemin dışına çekip yerine daha istihdam odaklı programları devreye sokmaya başladık." ifadesini kullandı.
Özvar, Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'daki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldiği programdaki konuşmasında, ekonominin, kültürün, sanatın, turizmin merkezinde olan İstanbul'un, Türk yükseköğretim sisteminde de çok önemli ve müstesna bir konuma sahip olduğunu vurguladı.
İstanbul'da 61 yükseköğretim kurumunda 1,5 milyonun üzerinde üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğünü ve yaklaşık 41 bin öğretim elemanının görev yaptığını bildiren Özvar, bu şehirdeki üniversitelerin bir taraftan öğrencilerine en kaliteli eğitim imkanlarını sunarken diğer taraftan da ülkenin bilimsel, kültürel, ekonomik, sosyal ve sanatsal gelişimine çok kıymetli katkı sağladığını vurguladı.
Mikro yeterliliklerin kredilendirilmesi yakın zamanda başlayacak
Özvar, yükseköğretim ve sektörler açısından dönüştürücü bir etkiye sahip olacağı öngörülen mikro yeterlilikler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Yükseköğretim Alanındaki düzenlemelerle uyumlu usul ve esasları belirlemek üzere bütün paydaşlarla yürüttükleri bu konuya ilişkin süreçleri kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Özvar, mikro yeterliliklerin kredilendirilmesi sürecini yakın zamanda başlatmayı planladıklarını bildirdi.
"Piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları yavaş yavaş dönüştürüyoruz. Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları sistemin dışına çekip yerine daha istihdam odaklı programları devreye sokmaya başladık." ifadesini kullanan Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi yeni programlar ihdas edilmesinin de bu dönüşümün bir parçası olduğunu vurguladı.
Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında 2'si yeni olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdiklerini anımsatan Özvar, bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve gerekli aksiyonları almaya devam edeceklerini vurguladı.
"Yükseköğretim sistemimizin niteliğini daha da artıracak adımlar atıyoruz"
Erol Özvar, yükseköğretimde kalite odaklı yaklaşımın bir neticesi olarak, yeni lisansüstü programların açılması ve açık olan programların devam edebilmesi için belirledikleri yeni şartları üniversitelerle ve kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, özellikle "akreditasyon" ve "nitelikli yayın" şartlarının getirilmesine dikkati çekti.
Bu kararlarının üzerinde titizlikle durdukları ve her fırsatta vurguladıkları yükseköğretim sisteminin niteliğini daha da artırma anlayışları ve çabalarıyla tamamen uyumlu olduğunu vurgulayan Özvar, "Adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, aldığımız kararlar üniversitelerimiz tarafından da son derece olumlu bir şekilde karşılanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
"Uluslararasılaşma, vizyonumuzun önemli bir parçası"
Özvar, uluslararasılaşmanın YÖK'ün vizyonunda önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, üniversiteleri uluslararası görünürlüklerini artırmaları konusunda sürekli teşvik ettiklerini anlattı.
Yükseköğretim alanında küresel anlamda büyük bir rekabet yaşandığını, bunun gelecekte daha da artacağını ifade eden Özvar, üniversitelerin zaman kaybetmeden bu rekabete hazır hale gelmelerinin önemine işaret etti.
Öğretim elemanlarının nitelikli ve etki değeri yüksek uluslararası yayın yapmalarının ve projelerde yer almalarının uluslararası görünürlük açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Özvar, rektörlerden üniversitelerinin uluslararası görünürlüğünün artırılması için özel çaba sarf etmelerini istedi.
Son Dakika › Güncel › YÖK Başkanı: Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları dışarı çekiyoruz - Son Dakika
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, mazlum olan ve işgalci olan tarafların olduğunu belirtti. Özboyacı, Türkiye'nin görüşlerini uluslararası platformlarda dile getirerek, Gazze'deki duruma sonuç çıkması için mücadele ettiklerini ifade etti.
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen tır kazasında, yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu Kayseri-Malatya karayolu kısa süreliğine kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Ezine Geyikli yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Kazada, Celal Koç idaresindeki araç ile Davut Ay yönetimindeki araç çarpıştı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ezine Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde polis, ehliyet sınavı için kiralanan kopya düzeneğini ele geçirdi. Bir araçta yapılan aramada taşınabilir mobil Wi-Fi, düğme kamera, telefon ve diğer ekipmanlar bulundu. Düzeneği kiralayan kişi ise gözaltına alındı.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ithal ettiği önemli girdilerin yerli olarak üretilmesi için tedbir alınması gerektiğini belirtti. Ardıç, yerel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin daha kapsayıcı tedbirler alması gerektiğini ve önemli dış pazarlardaki durgunluğun ihracatı baskıladığını ifade etti. Ayrıca, tarım sektörünün milli güvenlik meselesi olarak kabul edilmesi gerektiğini ve sözleşmeli tarım modeline geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ardıç, Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımında geride kaldığını ve ithal ikamesi politikası izlemesi gerektiğini de belirtti.
Van'da kalp rahatsızlığı olan bir bebek, tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi görecektir.
Giresun'da serbest piyasada 140 liranın üstüne çıkan kabuklu fındık fiyatı 125 liraya geriledi. Fındık karanfil sayımı ile tahmini fındık rekoltesinin bu yıl 850 bin ton olacağı söylentisi bu düşüşte etkili oldu.
Gaziantep Ezogelin Şahinbey Halk Eğitim Merkezi'nde görme engellilere yönelik açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursunda 12 engelli öğrenci başarıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Haftanın 5 günü ücretsiz eğitim alan kursiyerler, 28 Nisanda yapılacak sınavlarda başarılı olarak yeni bir hayata adım atmayı hedefliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk, görme engellilerin eğitim olanaklarından eşit düzeyde yararlanmalarının önemine vurgu yaparak, kursun amacının görme engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve hayallerindeki mesleklere hazırlamak olduğunu belirtti.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan Emine Gelir (67), odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Otel yetkilileri durumu bildirerek sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemenin ardından Gelir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Fatih'te tartıştığı kadını darp eden dükkan sahibinin iş yeri gece saatlerinde bir grup tarafından talan edildi. Daha sonra dükkan, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek ruhsatı iptal edildi.
Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32.414'e ulaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?