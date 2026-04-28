YÖK Başkanı Özvar Malezya'da Akademik İş Birliğini Güçlendirdi

YÖK Başkanı Erol Özvar, Malezya'da Başbakan Enver İbrahim'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Jeopolitik Kriz Zamanlarında Müslüman Birliği' forumuna katıldı. Özvar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı ve sessiz kalan güçleri eleştirdi. Yükseköğretimdeki değişimlere değinen Özvar, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün üniversitelerin rolünü yeniden tanımladığını belirtti.

Malezya-Türkiye Liderlik Programı'nda konuşan Özvar, yükseköğretim sistemlerinin yeni nesil sınamalarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komitesi 2. Toplantısı'nda iş birliği ve rekabet ilkelerine dayalı yaklaşımı benimsediklerini ifade etti. Toplantı sonunda, akademik değişim, burs programları, ortak araştırma ve kalite güvencesi gibi alanları kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı.