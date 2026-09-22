YÖK Başkanı Özvar, Manisa Turgutlu'daki menfur saldırıda yaralanan öğrencilere şifa diledi

YÖK Başkanı Özvar, Manisa Turgutlu'daki menfur saldırıda yaralanan öğrencilere şifa dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Manisa Turgutlu'daki okul yakınında öğrencilere yönelik silahlı saldırıda yaralananlara acil şifa diledi. Özvar, NSosyal paylaşımında saldırının hepimizi derinden üzdüğünü belirterek ailelere ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa, ailelerine, olaydan etkilenenlere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul yakınında öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen menfur silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine, olaydan etkilenen vatandaşlarımıza ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: AA
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