YÖK Başkanı Özvar, Manisa Turgutlu'daki menfur saldırıda yaralanan öğrencilere şifa diledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa, ailelerine, olaydan etkilenenlere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul yakınında öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen menfur silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine, olaydan etkilenen vatandaşlarımıza ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."