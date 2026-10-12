YÖK Başkanı Özvar: \'Terörsüz Türkiye\' hedefi, toplumsal, kültürel, hukuki ve iktisadi boyutlarıyla ele alınmalıdır

MARMARA Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "'Terörsüz Türkiye' hedefi, ülkemizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi güçlendirecek, toplumsal dayanışmamızı geliştirecek ve iktisadi kalkınmamıza katkı sunacak son derece elzem bir adım olarak değerlendiriyoruz. Üniversitelerimizin bu sürece sahip oldukları bilimsel birikim ve kurumsal imkanlarla katkıda bulunmaları büyük bir önem taşımaktadır. Düzenlenecek paneller, konferanslar, çalıştaylar ve yürütülecek akademik araştırmalar aracılığıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi, toplumsal, kültürel, hukuki ve iktisadi boyutlarıyla ele alınmalıdır" dedi.

Marmara Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Teknoloji Fakültesi T2 Binası Konferans Salonu'nda YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleşti. Şef Prof. Dr. Ece Karşal yönetimindeki Marmara Flüt Orkestrası'nın konseriyle başlayan tören, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur'un açılış konuşmasıyla devam etti. Program kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Terörsüz Türkiye' başlıklı açılış dersini verdi.

'ÜNİVERSİTELER TOPLUMSAL MESELELERE KAYITSIZ KALAMAZ'

Üniversitelerin asli görevlerine değinerek konuşmasına başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversiteler, bilgi üretme ve nitelikli insan yetiştirme görevlerini, içinde bulundukları toplumun meselelerine karşı taşıdıkları sorumlulukla birlikte yerine getirmek durumundadır. Akademik birikimimizin toplumsal hayatta karşılık bulması, üniversitelerimizin asli sorumlulukları arasında yer alır. Bu sebeple hiçbirimizin ülkemizin gündemine kayıtsız kalması düşünülemez" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN ÜNİVERSİTELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi ortaya konulmuştur. Bu hedefi, ülkemizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi güçlendirecek, toplumsal dayanışmamızı geliştirecek ve iktisadi kalkınmamıza katkı sunacak son derece elzem bir adım olarak değerlendiriyoruz. Üniversitelerimizin bu sürece sahip oldukları bilimsel birikim ve kurumsal imkanlarla katkıda bulunmaları büyük bir önem taşımaktadır. Düzenlenecek paneller, konferanslar, çalıştaylar ve yürütülecek akademik araştırmalar aracılığıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi, toplumsal, kültürel, hukuki ve iktisadi boyutlarıyla ele alınmalıdır" dedi.

'KÜRESEL KRİZLERDE İNSAN ONURUNU VE HAKİKATİ SAVUNMALIYIZ'

Üniversitelerin sorumluluk alanının dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insani krizlere karşı duyarlı olmayı da gerektirdiğini belirten Özvar, "Bilimsel çalışmalarımızın temelinde yer alan insan onuruna saygı, adalet ve hakikat arayışı, bu krizler karşısındaki tutumumuzu da mutlaka yönlendirmelidir. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın zulme ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmak için verdiği mücadeleye, yükseköğretim camiası olarak sahip olduğumuz bütün kapasitemizle destek veriyoruz ve vermeliyiz" diye konuştu.

'GAZZE KÖKENLİ ÖĞRENCİLERDEN EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRETİ ALINMAMAKTADIR'

Özvar, "Bildiğiniz üzere İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucunda Gazze'de yükseköğretim kurumlarının uğradığı büyük yıkım, binlerce öğrencinin ve akademisyenin eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmesini engellemiştir. Üniversitelerin, kütüphanelerin ve araştırma imkanlarının tahrip edilmesi, Filistin halkının geleceğini inşa edecek insan kaynağını da ağır bir biçimde etkilemiştir. Bu yıkımın etkilerini azaltmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ülkelerinde eğitimlerini sürdüremeyen Filistinli öğrencilerin üniversitelerimizde öğrenim görmelerini kolaylaştıran önlemler aldık. Filistinli akademisyenlere de kurumlarımızda olabildiği ölçüde imkanlar sağlamaya çalıştık. Gazze kökenli uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri üniversitelerimiz tarafından bugün itibarıyla alınmamaktadır. Bu açıdan sadece öğrencilere değil, öğretim elemanlarına yönelik desteklerimiz de sürmektedir. Bugün Filistin'de yaşayan öğrencilere yönelik olarak online, bilhassa ön lisans ve lisans tamamlama ders ve programlarının hayata geçirilmesi de gündemdedir. Bu açıdan Filistin'e her türlü desteği bugüne kadar verdiğimiz gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HOCALARIMIZIN YAPAY ZEKANIN SUNDUĞU İMKANLARDAN YARARLANMALARINI ÖNEMSİYORUZ'

Dijital dönüşümün ve yapay zekanın akademideki önemini vurgulayan Prof. Dr. Özvar, "Bugünün dünyasında dijital teknolojilerde kaydedilen büyük ilerlemeler ve yapay zeka araçlarının eğitim kurumlarında ve ekonomik hayatta giderek yaygınlaşması, öğretim elemanlarımızın bu araçları pedagojik ve bilimsel bir yetkinlikle kullanmalarını gerekli kılmaktadır. Hocalarımızın ders içeriklerini geliştirme, öğretim faaliyetlerini çeşitlendirme, öğrencilere ihtiyaçlarına uygun geri bildirim sunma ve araştırma süreçlerini destekleme konularında yapay zekanın sunduğu imkanlardan yararlanmalarını önemsiyoruz. Bunun için kullanılan yapay zeka araçlarının kapasitesini ve sınırlılıklarını tanımak, ürettikleri içeriklerin doğruluğunu güvenilir kaynaklarla denetlemek, kişisel verileri korumak ve akademik etik ilkelerine titizlikle uymak gerekmektedir" dedi.

Başkan Özvar, konuşmaların ardından taekwondo ve karate branşlarında yurt dışında dereceye giren Marmara Üniversitesi öğrencilerinden oluşan takıma ödüllerini takdim etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.