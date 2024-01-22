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YÖK Başkanı Özvar: Ülkemiz büyük bir üniversite kapasitesine sahip - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: Ülkemiz büyük bir üniversite kapasitesine sahip

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkemizin 208 üniversite, 185 bin akademisyen ve 4 milyon öğrenciyle büyük bir üniversite kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Gazi Üniversitesi 97'nci Yıl En Başarılı Tez Yarışması ödül töreninde konuşan Özvar, üniversitelerin kalite süreçlerini takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti.

YÖK Başkanı Özvar: Ülkemiz büyük bir üniversite kapasitesine sahip
22.01.2024 - 22:36,
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YÖK Başkanı Özvar: "Ülkemiz 208 üniversite, 185 bin akademisyen ve örgün eğitime devam eden 4 milyon öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye sahiptir"

Gazi Üniversitesi 97'nci Yıl En Başarılı Tez Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Ülkemiz sahip olduğu 208 üniversitesi yaklaşık 185 bin akademisyeni ve örgün eğitime devam eden yaklaşık 4 milyon öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye sahiptir" dedi.

Gazi Üniversitesi 97'nci Yıl En Başarılı Tez Yarışması Ödül Töreni rektörlük binası Mimar Kemaleddin Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Ödül töreni çerçevesinde Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Bilişim Enstitüsünde değerlendirilerek ilk üçe giren tezler, ödül aldı. Törende açış konuşmasını gerçekleştiren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, başvuru yapan tezlerin enstitü tarafından titizlik ve özveriyle değerlendirildiğini belirterek, "Gazi Üniversitesi bünyesindeki enstitülerle tanımlanan tüm tezler özeldir, tektir, değerlidir ve ödül olmaya layıktır. Ancak bir yarışma varsa orada derecelendirme yapılması kaçınılmazdır. Dereceye giren öğrencilerimizi ve danışmanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Dereceye giremeyen tüm öğrencilerimize ve danışmanlarına katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gazi Üniversitesi ilk 10 araştırma üniversitesinden biri olmuştur"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu'da çok sayıda üniversitenin kuruluş sürecinde Gazi Üniversitesinin önemli bir katkısı olduğunu ifade ederek, "Üniversitemiz verilen eğitimin niteliği, üniversite sektör iş birliğindeki gücü, ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri gibi kriterler dikkate alınacak olursa 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilk 10 araştırma üniversitesinden biri olmuştur. Bugün araştırma üniversitelerimizin sayısı vakıf üniversitelerimizle birlikte 23'tür. Gazi Üniversitesi bunlar arasında müstesna yerini korumaktadır" ifadesini kullandı.

"Üniversitelerimizin kalite süreçlerini çok yakından takip ediyoruz"

"Ülkemiz sahip olduğu 208 üniversitesi yaklaşık 185 bin akademisyeni ve örgün eğitime devam eden yaklaşık 4 milyon öğrencisiyle son derece büyük bir kapasiteye sahiptir" bilgisini paylaşan Özvar, şunları söyledi:

"Bunlar özellikle son 20 yılda yükseköğretime yapılan büyük yatırımların bir neticesidir. Yükseköğretim Kurulu olarak son yıllarda en fazla ehemmiyet verdiğimiz konuların başında sahip olduğumuz bu büyük kapasitenin kalitesini artırmak gelmektedir. Bu bakımdan nitelikli bilimsel yayınların sayısını artırmak, üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğünü ve saygınlığını yükseltmek, ülkemizin sosyal, ekonomik ve endüstriyel gelişme için ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayeyi artırmak adına yoğun bir gayret gösterdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Bu doğrultuda üniversitelerimizin kalite süreçlerini çok yakından takip ediyoruz ve üniversitelerimizi bu gayretleri sebebiyle destekliyoruz."

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a hediye takdim edildi. Ardından salonda bulunan katılımcılar ve öğretim üyeleriyle birlikte aile fotoğrafı çekildi.

Kaynak: İHA
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Gazi Üniversitesi, Mimar, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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