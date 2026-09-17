YÖK Başkanı Özvar, YKS ek yerleştirme için adaylara 'fırsatı kaçırmayın' çağrısı yaptı - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, YKS ek yerleştirme için adaylara 'fırsatı kaçırmayın' çağrısı yaptı

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 21 Eylül'de sona erecek 2026-YKS ek yerleştirme tercihlerinde adaylara fırsatı mutlaka değerlendirme çağrısı yaptı. Özvar, merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için erkenden üniversiteye başlamanın büyük avantaj olduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ek yerleştirme tercih işlemlerinde adaylara bu fırsatı mutlaka değerlendirmeleri çağrısı yaptı.

Özvar, 21 Eylül'de sona erecek 2026-YKS ek yerleştirme tercihlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tercihler sonucunda başarılı olarak üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik eden Özvar, bu öğrencilerin bir kısmının üniversite kayıt sürecinde kayıtlarını yaptırarak işlemlerini tamamladıklarını belirtti.

Kayıt işlemlerinin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların bulunduğunun altını çizen Özvar, ek yerleştirme tercih sürecinde öğrencilerin bu fırsattan yararlanmalarının önemine dikkati çekti.

Prof. Dr. Özvar, şöyle devam etti:

"Çünkü fırsatlar, eskilerin söylediği gibi, bulutlar gibidir gelip geçer. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliler ve bunun için de ek yerleştirmeler için gerekli müracaatı yapmalılar. Zira bugün elde edilen bu fırsata belki gelecekte ulaşamama ihtimali olabilir. Dolayısıyla erkenden üniversiteye başlamak da büyük bir avantaj. Yani üniversiteye bugünden başlamak, yarından başlamaktan daha evladır. Bu bakımdan ek kontenjanları dikkatlice değerlendirip başvurularını yapmalarını kendilerinden beklediğimizi ifade etmek isterim."

Ek yerleştirmeler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yayımlanan 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na göre adaylar, merkezi yerleştirme sonunda boş kalan veya yerleşen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan yükseköğretim programlarının kontenjanları için tercihte bulunabilecek.

Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için tercih yapamayacak. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise kılavuzda yer alan koşulları karşılamaları halinde boş kontenjanlar için tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Adaylar, tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacak.

Adayların tercihlerini yaparken programların kontenjanlarının yanı sıra puan türlerini, varsa en küçük puanlarını ve özel koşullarını dikkate almaları gerekiyor.

YKS ek yerleştirme tercih işlemleri, 21 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Kaynak: AA
Ek YerleştirmeGüncelYKSSon Dakika

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