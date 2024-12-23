YÖK, İş Piyasasına Uygun Program İzinleri Kısıtlıyor - Son Dakika
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YÖK, İş Piyasasına Uygun Program İzinleri Kısıtlıyor

YÖK Başkanı Özvar, mezunlara iş imkanı sunmayan programların açılmasına izin vermeyecek.

23.12.2024 18:47
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mezunlara iş gücü piyasasında saygın ve tatmin edici imkanlar sağlamayan programların açılışına izin vermediklerini söyledi.

Prof. Dr. Özvar, vakıf üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla, YÖK'te düzenlenen Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, vakıflara ait kurumların yükseköğretim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

Türk yükseköğretim sisteminin, uluslararası kalite standartlarına uyum sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere tesir etmek için kapsamlı bir dönüşüm süreci içinde olduğunu kaydeden Özvar, YÖK'ün, ulusal kalkınmayı destekleyen bir yükseköğretim ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

Eğitim ücretlerine ilişkin soruna değinen Prof. Dr. Özvar, "Öğrencilerin mağdur edilmemesi hepimizin birinci önceliği olmak zorundadır." ifadesini kullandı.

YÖK olarak mezunlara dijital beceriler kazandıracak programlara ağırlık vermeye başladıklarını belirten Özvar, "Üniversitelerimizden en büyük beklentimiz YÖK'ün bu perspektifi ile uyumlu olarak programlarını gözden geçirmeleridir. Artık mezunlarımıza iş gücü piyasalarında saygın ve tatmin edici imkanlar sağlamayan programların açılışına izin vermiyoruz. Bu tür programları, bölümleri, hatta daha büyük akademik birimleri açma talebi ile bize gelinmemesini rica ediyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl ikinci öğretim programlarının kontenjanlarını sıfırladıklarını hatırlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Bu sene vakıf üniversitelerimiz için de ikinci öğretim programları sıfırlanacak. Sağlık, mühendislik veya sosyal bilimler gibi alanlarda artık mezunlarına iş imkanı sunamayan ve yeterli yetenek kazandıramayan programların bir an önce tespit edilmesi ve bu programların yerine iş dünyasının ve özel sektörün beklentilerini karşılayacak, beceri odaklı yeni programların tasarlanması gerekmektedir."

Toplantı, konuşmanın ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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