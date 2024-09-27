YÖK Önünde Tayin Sorunu Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YÖK Önünde Tayin Sorunu Eylemi

Geniş Video İzle

Üniversite İdari Personel Sendikası, YÖK önünde tayin ve tazminat sorunlarına dikkat çekti.

27.09.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası üyeleri,Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde yaşadıkları sorunlara ilişkin eylem yaptı. Burada yapılan açıklamada, "Tayin sorunu ile ilgili toplu sözleşmede karar altına alınmasına rağmen, neden çalışmanın bitirilmediğini tekrar buradan YÖK'e soruyoruz. Ey YÖK, idari personelin sahipsizliğine daha ne kadar sessiz kalacaksın?" denildi.

Üniversite İdari Personel Sendikası, YÖK önünde yaşadıkları sorunlara ilişkin eylem düzenledi. Eylemde, "YÖK idari personel senin için neden yok", "Tayin hakkı yok", "Yükseköğretim tazminatı yok", "Liyakat yok", "Mülakat gitsin liyakat gelsin" ve "Geliştirme ödeneği yok" yazılı pankart açıldı, dövizler taşındı.

Üniversite İdari Personel Sendikası Genel Başkanı İbrahim Güzel, burada yaptığı açıklamada, tayin sorununa ve tazminat haklarına dikkati çekti. Gündüz, "YÖK, yükseköğretim kurumlarının sorunlarına çözüm üretmeyecekse yükseköğretim kurumlarından bir farkı yoktur. Yani vasıfsız bir YÖK karşımızdadır" ifadelerini kullandı. Güzel, şunları söyledi:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tayin hakkı belli bir sisteme bağlanmışken, üniversitelerde hala bu yönde bir çalışma olmaması kabul edilemez. YÖK, konuya ilişkin bu yılın Şubat ayı sonunda üniversitelerden talep toplamıştı. Aradan geçen 9 aylık süreye ve koskoca yaz döneminin geride bırakmamıza rağmen konuya ilişkin yapılan çalışma kamuoyu ile paylaşılmamış, herhangi bir sistem de inşa edilmemiştir.

"Tayin sorunu çözülsün aileler birleşsin"

Üniversite idari personelinin yıllardır ailesinden ayrı yaşamak zorunda bırakılan, gelecek planlaması yapması engellenen, en önemli iki sorununu içeren taslağımız, hem YÖK'de hem de Çalışma Bakanlığı'nda mevcuttur. Daha önce teslim ettiğimiz bu taslak dikkate alınmalı, idari personelin sorunlarına çözüm bulunmalıdır. İlgili kurumlara teslim ettiğimiz taslak kısaca; üniversite idari personeli için tayin sisteminin puan usulüne göre hayata geçirilmesi, kurumların gelişmişlik düzeyine göre yükseköğretim personeli olmanın gereği olan YÖK tazminatının tüm idari personele verilmesi sağlanmalıdır.

YÖK, yükseköğretim kurumlarının sorunlarına çözüm üretmeyecekse yükseköğretim kurumlarından bir farkı yoktur. Yani vasıfsız bir YÖK karşımızdadır."

YÖK Önünde Tayin Sorunu Eylemi
Kaynak: ANKA

Politika, Sendika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Önünde Tayin Sorunu Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:56:59. #1.11#
SON DAKİKA: YÖK Önünde Tayin Sorunu Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement