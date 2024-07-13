YÖK, suistimal haberlerine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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YÖK, suistimal haberlerine ilişkin açıklama yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde medyada yer alan 'hayali üniversite' haberleriyle ilgili açıklama yaparak, adayların YÖK'ün iznine veya bilgisine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti. Yurt dışında üniversite okumak isteyenlerin ise YÖK'ün internet sayfasındaki bilgilendirmelerle tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. YÖK, suistimal olaylarına karşı vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldığını ve hukuki yolları işlettiğini açıkladı.

13.07.2024 10:51
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Yeni Pazar Üniversitesi" olarak yer alan suistimallere ilişkin yaklaşık bir yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulduğunu belirterek, "Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir." ifadesini kullandı.

YÖK, son günlerde bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan "hayali üniversite" haberleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kendi imkanları ile yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün iznine veya bilgisine ihtiyaçlarının olmadığı belirtildi.

Yurt dışında üniversite okumak isteyen adayların, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açmış olup e-Devlet sorgulamalarında veya doğrudan kurulumuza başvurularda bu konuda bilgi alınabilmektedir. Ayrıca Kurulumuz denklik birimi web sayfasında kayıt dönemlerinden önce yurt dışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamalar yapılmaktadır.

Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık bir yıl önce, 17 Ağustos 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir."

Kaynak: AA

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