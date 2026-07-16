YÖK'ten Depremzede Öğrencilere Destek

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde öğrenim gören üniversite öğrencilerine tanınan özel öğrencilik hakkının 2026-2027 akademik yılında da devam etmesine karar verdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde başka yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak eğitimlerine devam etme imkanı tanınmıştı.

2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 akademik yıllarında uygulanan düzenlemenin, depremden etkilenen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Buna göre, söz konusu illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, 2026-2027 akademik yılında da talep etmeleri halinde özel öğrencilik hakkından yararlanabilecek.