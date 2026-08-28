YÖK'ten Yeni Mesleki Eğitim Modeli - Son Dakika
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YÖK'ten Yeni Mesleki Eğitim Modeli

YÖK\'ten Yeni Mesleki Eğitim Modeli
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YÖK, üniversite öğrencilerine iş hayatını tanıtacak yeni mesleki eğitim modelini Bursa'da başlatıyor.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken çalışma hayatıyla buluşturacak yeni mesleki eğitim modelini Bursa'da hayata geçireceklerini açıkladı. YÖK ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında işletmede mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve yükseköğretim programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, BTSO'da düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yükseköğretimde yeni bir döneme girdiğini belirterek, öğrencilerin yalnızca sınıfta teorik bilgi edindiği, çalışma hayatını ise kısa süreli stajlarla tanıdığı modelin artık sektörün beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Yeni yükseköğretim yaklaşımının temel ayaklarından birinin üniversiteler ile sektörler arasındaki ilişkinin yeniden kurulması olduğunu kaydeden Özvar, klasik staj uygulamalarının öğrencilerin mesleki gelişimini destekleme ve sektörlerin beklentilerini karşılamadığını söyledi. Özvar, "Staj uygulamasını kısa süreli ve sınırlı bir deneyim olmaktan çıkararak eğitim sürecinin bütünleyici bir unsuruna dönüştürüyoruz" dedi.

"BURSA'DAKİ BAŞARI, TÜRKİYE GENELİNE YÖN VERECEK"

Bursa'nın yalnızca uygulamanın gerçekleştirileceği şehirlerden biri olmadığını, burada alınacak sonuçların modelin geleceği bakımından da önem taşıdığını vurgulayan Özvar, "Bursa'da elde edeceğimiz başarı yalnızca şehrimiz açısından değil, uygulamalı eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması bakımından da mühimdir. Bursa'daki başarı Türkiye geneline yön verecek" dedi. Yeni uygulamanın "uzatılmış staj" olmadığına dikkate çeken Özvar, işletmede geçirilen dönemin kredilendirileceğini, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacağını ve akademik olarak düzenli biçimde izleneceğini belirtti.

Uygulamanın sadece üniversiteler ve işletmeler arasında olmayacağını kaydeden Özvar, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, meslek kuruluşları ve sektör temsilcileri de sürece katılacak" dedi.

BTSO Başkanı Burkay da üniversite ile iş dünyası arasındaki mesafe azaldıkça gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanacağını belirtti. Burkay, "Öğrencilerimizi mezuniyet sonrasında iş hayatına hazırlamak yerine, daha eğitimleri devam ederken iş dünyasının bir parçası haline getiriyoruz" diye konuştu.

İşletmede mesleki eğitim modeli ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin üretim ve sanayi kapasitesi yüksek 7 pilot ilinde uygulanacak. Pilot uygulamayla klasik, kısa süreli staj modelinin yerine öğrencilerin bir veya iki dönem boyunca doğrudan işletmelerde eğitim aldığı yeni bir sisteme geçiliyor. İlk aşamada yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü 185 mesleki ön lisans programı uygulama kapsamına alınacak.

Kaynak: ANKA

Güncel, Bursa, Son Dakika

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