YÖK'ün Dijital Üniversite Platformu'nda 16 ders modülü için başvurular başladı - Son Dakika
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YÖK'ün Dijital Üniversite Platformu'nda 16 ders modülü için başvurular başladı

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YÖK himayesindeki Dijital Üniversite Platformu'na başvurular başladı. Yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında ücretsiz sunulacak 16 ders modülü, Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Marmara ve Yıldız Teknik akademisyenlerince verilecek; dersler 3 Kasım'da başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu için başvurular başladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden dünya çapında tanınan akademisyenlerin eğitim vereceği platform, yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında herkese açık ve ücretsiz eğitim imkanı sunacak.

Yapay Zeka, Veri Analizi ve Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik olmak üzere üç okuldan oluşan platformda 16 ders modülü yer alacak.

Eğitimler, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin akademisyenleri tarafından verilecek.

Başvurular "www.dijitaluniversiteplatformu.org" adresinden 20 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak ve adaylara e-posta yoluyla bildirilecek. Dersler 3 Kasım'da başlayacak.

Platform, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de programa akademik katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dijital Üniversite Platformu'nun Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını geliştirmek ve gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

YÖK'ün en önemli görevlerinden birinin ülkenin yetenek havuzunu çeşitlendirmek, zenginleştirmek ve derinleştirmek olduğunu vurgulayan Özvar, "Geleceğin mesleklerini gençlerimize kazandırabilmek adına Dijital Üniversite Platformumuz çok önemli bir işlev görecektir." ifadesini kullandı.

Özvar, üç okul bünyesinde sunulacak 16 ders modülünün özellikle dijital teknolojiler ve yapay zeka alanlarında ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, "İnanıyorum ki bu modüller ve bu modüllerin bağlı olmuş olduğu üç okul, bugün itibarıyla ülkemizde ihtiyacı duyulan dijital ve yapay zeka yeteneklerine yeni imkanlar, yeni bir güç katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
İstanbul Teknik ÜniversitesiOrtadoğu Teknik ÜniversitesiYapay ZekaTeknolojiMarmaraEğitimGüncelSon Dakika

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