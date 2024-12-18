YÖK'ün Yeni Yapay Zeka Bölümleri Yoğun İlgi Gördü

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-2025 eğitim öğretim yılında üniversitelerde yapay zeka temelli teknoloji ve bilişim alanlarında açılan yeni bölümlere ilişkin akademisyen ve öğrencilerin görüşlerini paylaştı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, faaliyete geçen yapay zeka temelli yeni bölümler, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında yüksek sıralama elde eden öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği, Robotik ve Yapay Zeka ile Yapay Zeka Operatörlüğü gibi yeni lisans ve ön lisans bölümleri, yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne 3 bin 51, Özyeğin Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümüne 3 bin 793, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Veri Bilimi ve Analitiği bölümüne ise 4 bin 963'üncü sıradan öğrenci yerleşti.

Bu yıl açılan lisans programlarında, Veri Bilimi ve Analitiği bölümüne 234, Yapay Zeka Mühendisliği programına ise 250 öğrenci kabul edildi. Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümünde öğrenim gören öğrenci sayısı 108'e ulaşırken, Robotik ve Yapay Zeka ön lisans programına ise 193 öğrenci yerleşme imkanı buldu.

"Yapay zeka destekli sistemlerin kurulmasında ön ayak olacaklar"

Açıklamada, yapay zeka temelli açılan yeni bölümlere ilişkin akademisyen ve öğrencilerin görüşlerine yer verildi.

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güray Güler, Veri Bilimi ve Analitiği bölümü açılırken müfredat üzerinde kapsamlı çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

YÖK'ün farklı üniversitelerden uzmanların yer aldığı bir komisyon kurarak ders programını titizlikle hazırladığını aktaran Güler, "İTÜ olarak bu çalışmalara hocalarımızla katkı sunduk ve 2024-2025 akademik yılında bölümümüzü ilk kez açtık ve yeni bir bölüm olmasına rağmen öğrenci profilimiz oldukça başarılı." ifadelerini kullandı.

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yasin Ulukuş, yapay zeka temelli program mezunlarının veri bilimci, veri analisti ve veri mühendisi gibi pozisyonlarda geniş iş olanaklarına sahip olduğunu bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Veri Bilim ve Analitiği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Üstündağ da veri analitiği departmanlarının hızla kurulduğu bir dönemde bu alana yönelik istihdam oluşturabilmek için gerekli ders programlarını yaptıklarını ifade ederek, derslerin hem teorik hem de uygulamalı olarak tasarlandığını kaydetti.

Bu bölümlerden mezun olanların geniş bir iş alanında çalışma fırsatına sahip olacağını aktaran Üstündağ, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın geldiği nokta özellikle insanlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin otomasyonuna doğru giden bir trend ve bir süreç var. Bu süreç dahilinde verilerin doğru şekilde okunması, analiz edilmesi ve burada birtakım modellerin geliştirilmesi ve bu modeller üzerinden de otomatize yapıların oluşturulması söz konusu olacak. İşte bizim mezunlarımızın bu anlamda yetkinliğe sahip olacaklarını ve bu yapay zeka destekli sistemlerin kurulmasında ön ayak olacaklarını düşünüyorum."

"Geniş bir yelpazeye hitap etmesi benim için çok cazipti"

İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Fatma Elif Uçar, bu bölümü tercihlerinde ilk sıralara yazdığına dikkati çekerek, "Veri bilimini seçtiğinizde temel bilimlerden tıbba, marketing ve finans gibi alanlara kadar birçok farklı alana yönelebilme imkanınız oluyor. Bölümün bu kadar çok yönlü ve geniş bir yelpazeye hitap etmesi benim için çok cazipti." değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Yiğit ise bölümü tercih ederken kafasında bazı soru işaretlerinin olduğunu ancak bölümün birçok alana yönelme imkanı sunmasının kendisini etkilediğini belirtti.

Yiğit, "Örneğin, bir istatistik kurumunda çalışabileceğiniz gibi yapay zeka alanına da yönelebilirsiniz. Bu çeşitlilik benim ilgimi çekti. Bölümümüz yeni olmasına rağmen hocalarımız ve eğitim kalitemiz oldukça iyi. Daha birinci sınıf öğrencisi olmama rağmen bir yapay zeka şirketinde staj yapıyorum ve yarı zamanlı çalışma fırsatı bulabiliyorum. Bu durum iş imkanları açısından umut verici." ifadelerini kullandı.