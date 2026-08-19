YÖK ve ÖSYM Başkanı Görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile bir araya geldi.

Özvar, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"ÖSYM Başkanı Sayın Bayram Ali Ersoy'u Yükseköğretim Kurulumuzda ağırladık. Görevine yeniden atanması dolayısıyla kendisini tebrik ediyor, ölçme değerlendirme sistemimiz adına üstlendiği önemli görevinde başarılarının devamını diliyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Ersoy da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hocamız ile YKS başta olmak üzere sınav süreçlerine dair istişareler gerçekleştirdik. Kıymetli hocamıza nezaketi ve ev sahiplikleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum."