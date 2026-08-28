Yokuşta Patates Yüklü Kamyon Yandı
Afyonkarahisar'da kamyonun balataları alev aldı, yangın söndürüldü, kamyon kullanılamaz hale geldi.
AFYONKARAHSAR'ın Sandıklı ilçesinde yokuşta balataları alev alan patates yüklü kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.
Dutağaç Köyü yakınlarında patates yüklü 06 PYP 95 plakalı kamyonun balataları, Çakmaktepe mevkisindeki dik yokuşta aşırı ısınma nedeniyle alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurdu. Alevler yol kenarındaki kuru otlara sıçradı. Kısa sürede yayılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alevler nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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