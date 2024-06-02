Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Niğde Otoyolu'nun 117-118. kilometrelerinde 4 Haziran'a kadar bakım onarım çalışmaları nedeniyle Niğde istikametinde 3 şeritli yolun sağ 2 şeridi ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek.

İzmir Çevre Yolu Bornova- Çeşme Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde otogar kavşağı dönüş kolunda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işlerinin yapılması amacıyla 3 Haziran'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde Manisa-İstanbul-Ankara istikametine dönüş kolu trafiğe kapatılarak ulaşım 2. sanayi ayrımı kullanılmak üzere U dönüşü yapılarak Otogar Köprüsü üzerinden sağlanıyor.

İpsala Sınır Kapısı-Tekirdağ- Silivri yolunun 0-155. kilometrelerinde muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli-Kale- Muğla yolunun 39-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Ortaköy-Bozkır- Kesikköprü yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Bala-Karakeçili- Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Malatya- Sivas yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak eski Tohma Köprü üzerinden yapılıyor.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde Çakallı mevkisi- Kavak ilçesi arasında muhtelif kesimlerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-54. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun ve Arıdurak tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Giresun il sınırı- Suşehri yolunun 15-16. kilometrelerinde toprak işleri sanat yapıları üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.