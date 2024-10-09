Yalova'nın Altınova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, minibüs ve otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs, Tavşanlı beldesi Işıklar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bora Ateş'e (42) çarptı.
Savrulduktan sonra bir otomobilin de çarpması sonucu yaralanan Ateş, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yol Çarpışması: 42 Yaşındaki Adam Yaralandı - Son Dakika
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